Вассерман объяснил, почему Путин ошибся с пенсионной реформой

Власти РФ с недавнего времени начали убеждать граждан страны в том, что с помощью пенсионной реформы они надеются улучшить материальное положение пенсионеров. Для этого будет не только поднят возраст выхода на пенсию, но еще и предпринят целый ряд других мер, благодаря которым бюджет страны по части социальных расходов должен стабилизироваться.

Однако граждане страны не хотят мириться с повышением пенсионного возраста, называя это решение властей грабительским и не отвечающим интересам пожилых россиян. Аналогичную точку зрения высказал известный политолог и экономист Анатолий Вассерман. Он подверг резкой обструкции Кремль и конкретно заострил внимание на политике президента Владимира Путина.

По словам Вассермана, пенсионная реформа является главным событием ушедшего в историю 2018 года. Он не согласился с мнением главы государства о том, что основными событиями минувшего года являются Чемпионат мира по футболу и президентские выборы. В этом отношении политолог высказал солидарность с мнением большинства россиян, для которых реформа остается крайне неприятной темой.

В этом контексте он заметил, что на повышение возраста Путин пошел из-за неграмотной экономической политики, которую он осуществляет на основе экспертного мнения из узкого числа специалистов. Последних он раскритиковал по той причине, что они являются сторонниками монетаризма и радикального либерализма. В данном случае, если говорить простым языком, речь идет о людях, которые считают, что роль государства должна быть минимальной и что даже можно со временем отменить социальное государство.

В заключение Вассерман дал осторожный совет российским властям, благодаря которому, как он полагает, жизнь страны может измениться в лучшую сторону. По мнению политолога, самым благоприятным вариантом по дальнейшему развитию России является путь, основанный на протекционизме. Особенно он актуален в условиях экономического давления извне.

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