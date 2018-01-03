Пенсии с 1 января для работающих остались прежними

С наступлением 2018 года острым стал вопрос о индексации пенсий с 1 января. Ранее неоднократно анонсировалось предстоящее повышение. Однако до последнего момента власти старались не раскрывать детальных подробностей на сей счет.

В наступившем году пенсии будут индексироваться на процент, который будет превышать показатель инфляции. В частности, с сегодняшнего дня неработающие пенсионеры начинают получать пенсии на 3,7 процента больше.

В свою очередь денежное довольствие военнослужащих и военные пенсии также были проиндексированы с 1 января 2018 года. Размер повышения составил четыре процента.

Огромным разочарованием для работающих пенсионеров стало решение правительства повысить с 1 января 2018 года пенсии только для тех пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность. Работающие уверены, что с ними поступили несправедливо, так как они достойны того, чтобы получать пенсионные выплаты с регулярными надбавками.

Впрочем, слишком сильно расстраиваться работающим пенсионерам нет необходимости. Власти заверяют, что 1 августа нынешнего года состоится традиционный перерасчет пенсий для тех нуждающихся граждан, которые имеют право на пенсию и продолжают официально работать.

В заключении выделим такую особенность 2018 года, как новый вид пенсии. Она будет назначаться для детей-подкидышей. Это относится к тем лицам, которые не знают своих родителей, так как они от них отказались в младенчестве. Данная пенсия будет выплачиваться до 18 лет. При условии очного обучения выплаты могут быть продлены.

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