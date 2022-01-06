Американские демократы решили выступить против санкций по «Северному потоку – 2»

Представители демократической партии США ранее изъявляли желание поддержать проект введения новых санкций против газопровода «Северный поток – 2», который выдвинул республиканец Тед Круз. Однако на данный момент стало известно, что политики не собираются голосовать за санкции.

Более того, они считают, что принятие новых мер может стать препятствием для проведения успешных переговоров США и России. В свою очередь Круз высказался, что такое поведение демократов является способом поддержки президента Байдена. Он считает, что если бы пост президента занимал Трамп, демократы подержали бы проект.

Rusfact.com