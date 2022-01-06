Сенатор Башкин предложил заставить службы доставки следить за скоростью курьеров

Велосипедисты в яркой форме не должны превышать 25 километров в час, пишет kamvesti.ru. Курьеры доставки должны находиться под контролем работодателя. Такое предложение сделал сенатор Александр Башкин.

Он пояснил, что необходимо отслеживать скорость перевозчиков велосипедов и скутеров, а также степень их оснащения, а если нет, то входить. Кроме того, инициатива предполагает обучение сотрудников, что должно повысить безопасность россиян.

Как законодатели, мы должны подумать о том, как возложить на компании-службы доставки обязанность следить за тем, чтобы курьеры не превышали ограничение скорости, соблюдали правила дорожного движения и использовали необходимое оборудование. Александр Башкин, сенатор. Учтите, что скорость почтового отделения не должна превышать 25 км / ч.