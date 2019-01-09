Соловьев раскритиковал властей за пенсии

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев на регулярной основе выступает по актуальным темам из жизни России. Зачастую он затрагивает социалку, где в последнее время власти страны решили реализовать внушительное количество изменений.

По словам телеведущего, ему в связи с родом деятельности приходится отслеживать новшества в пенсионном законодательстве. В этом контексте Соловьев заметил, что пенсионная реформа вовсе не решит все проблемы населения РФ. Некоторые из болезненных точек останутся.

Свою позицию Соловьев объяснил в том ключе, что считает нынешнюю пенсионную систему устаревшей. В первую очередь ему не нравится процедура начисления пенсии. Для обычных россиян эта процедура является запутанной и несправедливой по той причине, что люди не понимают, из чего складывается окончательный размер их пенсионной выплаты.

Чтобы не быть голословным журналист указал на пенсию депутатов, при начислении которой прозрачности в разы выше, нежели в случае с рядовыми гражданами. Дело в том, что депутатам при выходе на заслуженный отдых полагается 55 процентов от их зарплат. Досталось от Соловьева и решению властей ввести систему с пенсионными баллами, которая, по его словам, является запутанной и не добавляет прозрачности процедуре начисления пенсий.

В конечном итоге, как напомнил Соловьев, работодатели уплачивают взносы в Пенсионный фонд в рублях, но затем они непонятным образом конвертируются в пенсионные баллы. Дальнейшая судьба этих баллов не всегда прослеживается, что и сказывается на несправедливом начислении пенсий.

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