«Чертов психопат»: экс-подруга Роналду пообещала показать его истинное лицо

Жасмин Леннард рассказала, что футболист шантажировал ее, угрожая отправить порно с ее участием ее отцу.

Тучи сгущаются над головой Криштиану Роналду, который пытается спасти свою репутацию, демонстрируя семейную идиллию с последней подружкой Джорджиной Родригес в окружении четверых детей. На него ополчилась бывшая пассия — звезда реалити-шоу «Большой брат» Жасмин Леннард. Она встречалась с футболистом «Ювентуса» десять лет назад. Жасмин намерена внести свою лепту в доказательство его вины в изнасиловании Кэтрин Майорге. Та заявила, что инцидент имел место в 2009 году и тогда она отказалась от претензий за крупную сумму, но позже все-таки решила наказать спортсмена.

Леннард обещала обнародовать детали общения с игроком, аудио и переписку, которые подтверждают, что он неадекватен. Жасмин уже пообщалась с адвокатом Майорге и предложила свое содействие. На поступок она решилась, так как устала смотреть, как Криштиану «врет».

«Никто не представляет, какой он на самом деле. А если бы знали, то были бы в ужасе», — поделилась Жасмин.

Девушка утверждает, что, помимо давнего романа, они продолжали общаться с Роналду и в последние годы. Через нее он пытался выйти на модель Ирину Шейк, роман с которой у него длился несколько лет. Жасмин опасается, что состоятельный спортсмен выйдет из воды сухим. И она намерена показать истинное лицо и характер спортивной звезды. По ее словам, в личных беседах с ней он признавал, что у него имеются проблемы психологического характера.

«Есть сотни сообщений, в которых он смеется над тем, как психологически издевается над матерью своего ребенка, сообщения о том, как он ей изменял. Истории сексуальных завоеваний. Он лжец. Чертов психопат», — приводит слова Леннард The Sun.

Девушка утверждает, что по заказу Роналду за ней и членами ее семьи следили, пытаясь найти компромат, чтобы закрыть ей рот. По ее словам, футболист угрожал ей расправой, а также грозился отослать ее отцу порно с ее участием. Жасмин утверждает, что не раз просила бывшего возлюбленного оставить ее в покое. При этом он предлагал ей деньги в обмен за молчание. Но его финансы, как утверждает Жасмин, ее не интересуют.

Напомним, 33-летний футболист категорически отрицает свою вину в изнасиловании.



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