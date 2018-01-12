Россия призвала США закончить конфронтацию

Отношения между Россией и США в последнее время обсуждаются в основном в контексте санкций и взаимных упреков. Несмотря на уверения Дональда Трампа, что с приходом к власти он изменит ситуацию в лучшую сторону, на практике ничего в масштабном плане не изменилось.

Исправить текущее положение дел пытались многие политики. Но на практике ничего кардинально не менялось. Свою лепту на сей раз решил внести посол России Анатолий Антонов, который прибыл в Америку для конкретной работы. Он сразу же обратил внимание своих американских коллег на то, что РФ целиком и полностью готова забыть былые обиды и начать восстанавливать междугосударственные отношения.

В ближайшие дни дипломат проведет целую серию встреч с экспертами и представителями американских деловых кругов. Кроме того он выступит с лекциями в нескольких университетах. Не обойдет стороной Антонов и российскую дипломатическую собственность, к которой в последние месяцы приковано повышенное внимание общественности из-за скандала в Сан-Франциско. Отправляясь на американскую землю Антонов констатировал, что пора напряженных отношений между РФ и США должна раз и навсегда остаться в истории.

В первую очередь нужно говорить о надобности восстановления контактов по линии спецслужб, военных органов и парламентской работе. Эти направления являются наиболее важными в современном мире.

Отечественный посол заострил внимание на непонимании между двумя странами относительно дипломатической собственности. Он попросил американских коллег одновременно с этим выработать одну принципиальную позицию по вопросам правового статуса российских СМИ в США.

В заключении лишь вскользь напомним о том, что в начале осени нынешнего года российско-американские отношения в очередной раз накалились. Случилось это после того, как власти США присвоили себе здания торгового представительства РФ в Вашингтоне. Такая же участь вскоре настигла помещения торгпредства в Нью-Йорке. Американские чиновники свои незаконные действия аргументируют позицией российских властей по поводу сокращения американской дипмиссии в России.

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