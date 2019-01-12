Россиян призвали игнорировать новую строку в квитанциях

С приходом 2019 года жизнь многих россиян изменилась в худшую сторону. Всему виной действия властей, направленные на повышение собираемости налогов и разного рода сборов с граждан страны. Людей попросту поставили перед фактом, что цены на все товары и услуги с нового года начали повышаться и этот процесс окажется весьма неприятным для миллионов граждан.

Одним из неприятных моментов стало подорожание услуг ЖКХ, что проявилось в виде появления новой строчки в квитанциях. Речь идет о вывозе мусора, не говоря уже о том, что общее подорожание коммунальных услуг проявилось в виде почти двух процентов. Конечно же, россияне возмутились подобным решением властей, которое связано с увеличением НДС с 18 до 20 процентов.

Тем временем, в адрес россиян стали поступать в массовом порядке сообщения о необходимости игнорирования новой строки в платежках за ЖКХ, которые затрагивают вывоз мусора. Такие призывы стали распространяться в мессенджере WhatsApp.

Авторы сообщений отмечают, что стоимость услуги для семьи составит от 160 до 320 рублей. При этом договор будет заключен с потребителем автоматически, стоит только оплатить один раз.

Вместе с этим инициаторы таких данных призывают россиян не вносить эти платежи, а сохранить квитанции для прокуратуры. В последнем случае делать это необходимо, как объясняют авторы сообщений, если там указаны личные данные жильцов.

"Так совместно мы можем удавить в зародыше новое ограбление народа! Действуйте!" - отмечается в сообщении.

Впрочем, специалисты объяснили, что игнорирование новых расходов по коммунальным услугам может привести к неприятным последствиям в виде начисления пени, после чего большой долги компании смогут взыскивать через суд.

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