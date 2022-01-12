Специалисты составили рейтинг экспортеров СПГ

По данным об объемах экспорта СПГ, производимого в прошедшем году, специалисты составили рейтинг. В него вошли страны, экспорт сжиженного природного газа из которых был наибольшим. Лидирующая позиция принадлежит Австралии. Объем экспорта СПГ составил 80,23 млн т, что на 2,6 млн т превышает результаты 2020 года.

Второе место занял Катар — 77,83 млн т. Его объем экспорта остался примерно на том же уровне, что и в 2020 году. Третье место было отдано США — 70,43 млн т. Примечательно, что США нарастили объем экспорта почти на 50% по сравнению с 2020 годом.

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