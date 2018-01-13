Нострадамус называл 2018 год одним из самых страшных

Знаменитый на весь мир пророк Нострадамус в своих предсказаниях упоминал о 2018 году в крайне негативном ключе. Он называл этот год одним из самых страшных в истории человечества, сетуя на то, что на него придутся природные катаклизмы и Третья мировая война.

Прославленный французский астролог и врач Мишель де Нотрдам, который скончался в 1566 году и вскоре прославился в качестве Нострадамуса, до сих пор считается одним из самых точных предсказателей во всей истории. Специалисты доказали, что Нострадамус точно предсказал подъем Наполеона и Гитлера, а также начало Великой Отечественной войны.

Не так давно были обнаружены предсказания астролога на наступивший несколько дней назад 2018 год. Из этих данных следует, что человечество должно быть максимально сконцентрировано, так как позитивного в предсказании Нострадамуса практически ничего нет.

Мишель де Нотрдам предсказывал, что в текущем году может начаться глобальная война. Видимо, речь идет о третьей мировой. На протяжении года люди будут чувствовать себя крайне некомфортно, отмечал в своих записках Нострадамус. Цивилизация осознает, что мир вышел из-под контроля, а впереди их ждут тяжелые времена.

Отдельной строкой в предсказаниях Нострадамуса говорится о природных катаклизмах, которые в 2018 году будут изобиловать. Вместе с этим на этот год придет упадок мировой экономики, а Вселенная погрузится в негативную энергию.

Из позитивных моментов в предсказаниях астролога можно выделить следующее: в нынешнем году медицина шагнет заметно вперед, что позволит создать технологии, с помощью которых люди научатся жить до 200 лет.

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