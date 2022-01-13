Правительство поддержит строительные компании

Russf Янв 13, 2022 Интересное

На фоне роста цен на материалы, строительные компании вновь столкнулись с трудностями. Минэкономразвития решило поддержать их и разработало соответствующие меры. Проект уже направлен в правительство и в Минстрой.

Предложение Минэкономразвития содержит 11 различных инициатив. В числе важнейших — корректировка цен госконтрактов в случае, если цены на материалы повышаются. Также в проекте есть предложения, направленные на поддержку производителей стройматериалов и повышение интереса компаний к госконтрактам.

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