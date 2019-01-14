Анастасия Макеева два месяца держала в секрете, что вышла замуж

О своем избраннике актриса не стала ничего рассказывать.

Известная актриса Анастасия Макеева на своей страничке в социальной сети Instagram разместила пост, в котором подтвердила, что вышла замуж. При этом звезда не стала называть имени своего избранника. Актриса заметила, что от подписчиков ничего не скрыть и в такой обстановке она считает нужным объясниться. Отметим, что Макеева уже дважды была замужем.

«Я поняла, что счастье любит тишину и защиту. Но во избежание домыслов и противоречивых сообщений официально заявляю: кольцо на моём безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Спасибо. Когда? В ноябре», — заметила звезда.

«Анастасия, поздравляю вас от чистого сердца. Помню, смотрела передачу с вашим участием, там были экстрасенс, психолог, гадалка, еще кто-то. Вы были в разводе как раз. Они вам предсказали счастье и детишек. Пусть все сбывается, здоровья сейчас и любви бесконечной», «Господи! Я так рада! Как будто это случилось со мной! Ура! Поздравляю! Люблю!», «С утра великолепная новость! Поздравляю от души! Счастья в ваш общий дом, все беды и ненастья — вон из дома! Вы красивая женщина, великолепная актриса и не только!» — заметили в комментариях пользователи.



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