Коронавирус становится менее опасным после 20 минут на воздухе

Ученые из Бристольского университета изучили поведение клеток коронавируса трех штаммов. Результаты исследований показали, что через 20 минут после того, как вирус вылетел из легких, он становится практически не опасен. По словам ученых, его жизнеспособность снижается на 90%.

Таким образом, исследование подтверждает тот факт, что соблюдение социальной дистанции и использование масок остается наиболее эффективным средством защиты от вируса. Руководитель исследования отмечает, что у людей, находящихся дальше от источника распространения возбудителя, шансы заразиться гораздо меньше.

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