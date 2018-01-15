Известный физик назвал дату исчезновения Земли

В последнее время в интернете на регулярной основе появляются предсказания о печальном будущем нашей планеты. Различные специалисты, которые жили раньше или еще живут, выступают с прогнозами. Многие из них не предвещают человечеству ничего хорошего.

Сегодня внимание общества заострено на прогнозе известного британского физика-теоретика Стивена Хокинга. Специалист сумел на основе своего опыта предсказать точную дату приближающейся катастрофы, которая приведет к гибели Земли.

В своей научной работе Хокинг опирается на изменяющийся климат Земли. Он полагает, что если процесс изменения будет продолжаться в рамках текущих темпов, то атмосфера планеты нагреется настолько сильно, что начнет напоминать венерианскую. В связи с этим нужно напомнить, что температура на поверхности Венеры составляет примерно 467 градусов Цельсия, тогда как атмосферное давление на этой планете в 93 раза выше земного.

Ученые до конца не могут понять, что происходило на Венере много лет назад. Имеется версия о том, что на данной планете в далеком прошлом существовали океаны, но из-за близости к Солнцу со временем они исправились, а атмосфера заполнилась большими объемами пара.

Хокинг объясняет, что в настоящее время несколько похожие процессы, но в более скромных объемах, происходят и на Земле. Эксперт сделал вывод, что через 100 лет изменения климатических условий на Земле будет невозможно остановить. В этом контексте станет актуальным вопрос о том, как спасаться человечеству. Дело в том, что уже через сто лет жить на нашей планет станет попросту невозможно.

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