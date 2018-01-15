Шурыгина высказалась об освобождении своего насильника

Молодая девушка Диана Шурыгина, которая стала известна всей стране после истории с изнасилованием, высказалась по поводу освобождения ее насильника Сергея Семенова. Молодой человек вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.

Ожидаемо Шурыгина заявила, что считает решение суда несправедливым. Для девушки непонятно, почему Семенов отбыл слишком малое наказание за содеянное преступление в отношении нее.

Девушка уверена, что тот один год, который Сергей провел в местах заключения, является слишком малым сроком, чтобы человек полностью осознал совершенное. Вместе с этим Шурыгина посетовала на то, что ее насильник является чрезмерно злым человеком. В этой связи она предложила Семенову устроиться на работу в детский дом. По ее мнению, такая работа позволит молодому человеку стать гораздо более отзывчивым и добрым.

В свою очередь родители Дианы Шурыгиной опасаются, что после освобождения Сергея Семенова их семья вновь столкнется с неприятными последствиями в виде информационных атак.

Перед тем, как Семенов оказался на свободе, мать Шурыгиной обращался с письменным заявлением на имя руководства ФСИН с просьбой не выпускать Сергея по УДО. Она утверждала, что парень не сумел осознать то, что совершил и является опасным субъектом для общества.

Нужно напомнить, что изначально Сергея Семенова суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Чуть позже этот срок заменили на три года и три месяца в колонии общего режима. Затем уже последовало условно-досрочное освобождение.

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