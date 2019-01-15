Силуанов призвал россиян смириться с пенсионной реформой

Те пенсионные преобразования, на которых настояло правительство и вскоре они были утверждены президентом, продолжают волновать миллионы россиян. Люди в большинство своем выступают против изменений, так как не хотят в старости столкнуться с проблемами.

Однако на сегодняшний день можно констатировать, что повышение возраста выхода на пенсию началось с приходом 2019 года. Власти не стали прислушиваться к мнению большинства по этому поводу. В конечном итоге данный показатель через несколько лет вырастет до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.

Тем временем, по этой теме в очередной раз высказался министр финансов Антон Силуанов. Он выразил удивление из-за реакции россиян на пенсионную реформу. В частности, Силуанов до конца не может понять, почему российские граждане скептически относятся к росту пенсионного возраста. Он попросил россиян смириться с реформой, потому что уже в самое ближайшее время они почувствуют массу плюсов от этой меры.

Глава Минфина напомнил, что у правительства не было других альтернатив стабилизировать экономическое положение в стране, сохранив при этом за государством львиную долю социальных расходов. Вместе с этим Силуанов признался, что решение по пенсионной реформе оказалось самым сложным для нынешнего состава Кабмина.

Таким образом можно констатировать, что власти всеми силами убеждают население страны в том, что дальнейшее откладывание пенсионной реформы было бы ошибочным. Впрочем, если посмотреть на мнение большинства граждан, то становится понятно, что они не верят в подобные тезисы чиновников.

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