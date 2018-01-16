Пенсии и зарплаты военным проиндексируют в несколько этапов

Президент России Владимир Путин недавно анонсировал дополнительную поддержку для тех россиян, которые несут военную службу, либо получают военную пенсию. Вскоре выяснились детали, из которых следует, что индексация выплат состоится в ближайшие два года в три этапа.

Начиная с 2012 года в нашей стране не проходили регулярные индексации заработных плат для военных, а также пенсий для соответствующих граждан. Люди были возмущены, так как зачастую в информационном пространстве не было конкретной информации о том, когда и в каких объемах состоится следующее повышение. Несколько дней назад появились точные сведения, которые должны обнадежить военных.

Из этой информации следует, что повышение выплат пройдет в три этапа: с 1 января 2018 года, с 1 октября 2019-го и с 1 октября 2020 года. В каждом из этих случаев повышение будет укладываться в четыре процента.

Подсчитано, что после вышеупомянутых изменений, средняя заработная плата российских военнослужащих будет составлять 66,1 тысячи рублей.

В свою очередь рядовые, которые проходят службу по контракту, смогут рассчитывать на 34 тысячи рублей. Командирам отделения зарплату повысят до 51 тысячи рублей, взводным - до 71 тысячи, тогда как ротные начнут получать по 83 тысячи, а командиры батальона - по 96 тысяч рублей.

Ожидается, что в обозримой перспективе будут проиндексированы в несколько этапов и военные пенсии. Однако какие-либо конкретные параметры пока не раскрываются.

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