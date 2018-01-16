Россиян хотят принудительно лечить от алкоголизма

В России время от времени возникают разного рода инициативы, которые призваны сократить потребление населением алкогольных напитков. Зачастую предложения не находят поддержки со стороны властей, но некоторые вариации хотя бы обсуждаются.

Свежие данные по этому поводу указывают на инициативу зампреда парламентского комитета по охране здоровья Николая Говорина. Политик полагает, что российских граждан следует в принудительном порядке лечить от алкогольной зависимости. Он подготовил проект закона на этот счет, который будет рассматриваться в Госдуме предстоящей весной.

На текущий момент законопроект проверяется экспертным советом, но мало у кого возникают сомнения, что он попадет на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

В проекте будущего закона прописаны и конкретные шаги. Например, он будет распространяться на тех любителей крепких напитков, которые неоднократно попадались на нарушениях административного законодательства, будучи в подпитии. Говорин и его инициативная группа предлагает назначать для такой прослойки населения нашей страны принудительное лечение на срок от трех месяцев до года.

Надобность внесения изменений в текущее законодательство парламентарий объясняет тем фактом, что зачастую люди, которые больны алкоголизмом, не осознают всю степень проблемы.

Нужно признать, что для России тема спаивания населения остается крайне чувствительной. Так, примерно 30 процентов смертей в той или иной смерти связаны с алкоголем. В частности, говорить в этом контексте можно не только о спровоцированных злоупотреблением горячительными напитками заболеваниях, но еще об убийствах, ДТП и суицидах. Не стоит забывать еще и о том, что средняя продолжительность жизни у людей с пристрастием к алкоголю сокращается на 18 лет.

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