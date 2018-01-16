В России нашли способ заметно повысить пенсии

Вокруг пенсионной тематики в последнее время ведутся бурные дискуссии. В большинстве своем россияне хотят знать, на что им следует рассчитывать в краткосрочной перспективе. Ведь до сих пор актуальны некоторые сообщения о резком сокращении социальных расходов.

Со стороны властей поступают осторожные комментарии. В правительстве, например, недавно признались, что забегать слишком далеко в планировании пенсионного обеспечения граждан нельзя. Но вместе с этим здесь отметили, что в ближайшие два года перебоев с выплатой пенсий точно не будет.

Тем временем, Александр Шохин, который является президентом Российского союза промышленников и предпринимателей, высказал интересную точку зрения, с помощью которой можно существенно поднять материальное обеспечение российских пенсионеров. Он объяснил, как индивидуальный пенсионный капитал может поспособствовать развитию негосударственного пенсионного обеспечения.

Шохин не стал отрицать, что сегодня в нашей стране будет трудно "помирить" индивидуальный пенсионный капитал и те корпоративные пенсионные программы работодателей, которые функционируют уже больше 20 лет. Ведь в них участвуют около шести миллионов человек и задействован триллион рублей. В этом контексте он предложил несколько вариантов по привлечению как можно большего числа людей в систему индивидуального пенсионного капитала.

В качестве наиболее показательного способа он обратился к отмене НДФЛ на выплачиваемые негосударственные пенсии. Вместе с этим Шохин уверен, что следует озаботиться поднятием социального налогового вычета до 400 тысяч рублей, тогда как государство должно в полной мере задействовать свои ресурсы в пенсионной модели социального партнерства.

Другой мерой, которая по мнению Александра Шохина позволит поднять пенсии, является надобность направления всех дополнительных тарифов с работодателей за рабочие места с вредными условиями в корпоративные пенсионные программы научно-производственных объединений.

Пока трудно говорить о том, что из предложенных мер, будет реализована на практике. Пенсионеры же не хотят вдаваться в подробности предстоящих изменений, так как им всего лишь важно постоянно чувствовать поддержку со стороны государства.

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