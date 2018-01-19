Цымбалюк-Романовская скрывала отраву для Джигарханяна за занавеской



Армен Борисович Джигарханян был героем нового выпуска "Пусть говорят". Знаменитый артист рассказал о планах на год.

Актер и режиссер рассказал, что встречал 2018 вместе со своим котом Феликсом, которого ему подарили друзья. Джигарханян заявил, что сделал выводы из жизненных уроков прошлого года и готов двигаться дальше. "Самое большое несчастье в жизни – встретить случайных людей. У меня нет квартиры. Героиня моего романа все мои квартиры продала", – признался Армен Борисович.

Таким образом разговор неумолимо перешел на скандальный развод Джигарханяна с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Режиссер признался, что сначала хотел великодушно простить бывшую супругу, которую считал вором, однако после того, как Армен Борисович узнал, что Виталина хотела не только обокрасть его, но и отравить, передумал.

"У меня в театре кабинет есть. Под руководством Виталины Викторовны, с помощью ее отца, который работал в театре главным инженером, туда пришли установить видеокамеры, когда я лежал в больнице. Там же рядом нашли за занавеской какие-то странные психотропные лекарства. Как мне на это реагировать? Я никогда никого не прощаю. Враг, вор, убийца должен быть наказан. Так я буду говорить всю жизнь. Ко мне ходят следователи, я все им рассказываю и говорю: "Моя просьба – наказать самым жестоким образом!", – заявил Джигарханян.

Напомним пианистка и актер, бывшие вместе 16 лет, в разводе, причем Виталина стала обладательницей внушительных денежных счетов и нескольких квартир, а Армен, ночевавший в собственном театре, наконец обрел новое жилье. Друзья снимают для артиста просторную квартиру в Москве. Там Армен Борисович проживает вместе со своим котом и сиделкой.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







