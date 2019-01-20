Вассерман раскрыл причину принятия пенсионной реформы

Известный политолог и эрудит Анатолий Вассерман продолжает критиковать российские власти за принятие пенсионной реформы. Он называет ее главной ошибкой президента и правительства, которая была допущена в прошлом году.

Вассерман полагает, что окончательное решение об утверждении повышения пенсионного возраста принималось из-за провальной экономической политики. Политолог абсолютно уверен, что при грамотной хозяйственной организации можно было бы избежать пенсионной реформы.

Грамотная хозяйственная организация способна была бы обеспечить действительную независимость экономике России. Увы, вместо этого у нас есть лишь лозунги об импортозамещении, которые никакого смысла не имеют.

Вся суть российской экономики, по словам Вассермана, сегодня сводится к продаже углеводородов, может нормально функционировать только в случае высоких цен на соответствующее сырье. Однако колебания на внешних рынках не способствуют этому, что и приводит к негативным экономическим последствиям для нашей страны.

Для сохранения хотя бы стабильности Вассерман предлагает следующую минимальную программу: отстранение экономического блока правительства и замена его экономистами, которые является сторонниками протекционизма, а максимум - возврат, пусть даже частичный, к социалистической модели. Либеральный путь точно не даст ничего хорошего большинству населения.

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