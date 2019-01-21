Госдуме предложили резко поднять прожиточный минимум для пенсионеров

Ситуация с пенсионным обеспечением российских граждан остается в поле зрения миллионов людей по той простой причине, что затеянные властями нашей страны преобразования вызывают негодования. В частности, россияне категорически против повышения пенсионного возраста, так как они не верят в обещания чиновников о том, что с помощью этой меры удастся существенно проиндексировать пенсии.

Новый повод для разговоров по этой тематике появился после того, как председатель партии пенсионеров Валерий Гартунг выступил с инициативой о том, чтобы жизнь пожилых россиян улучшалась не на словах, а на деле. Для этого он предложил существенно поднять прожиточный минимум для пенсионеров. Речь идет об увеличении с нынешних 8 тысяч 583 рублей до 12 тысяч 874 рублей.

Свое обоснование Гартунг строил на том, что в настоящее время прожиточный минимум для пенсионеров является крайне низким, поэтому прожить на восемь тысяч рублей в месяц практически невозможно. В этом контексте он заострил внимание россиян на том, что на самом деле все разговоры о том, что в бюджете нет дополнительных денег на социальные нужды, не являются правдивыми. Гартунг напомнил, что только в прошлом году профицит федерального бюджета составил три триллиона рублей.

Казалось бы, что инициатива подобного рода является жизненно необходимой для нашей страны и должна быть утверждена депутатами Госдумы. Однако совершенно иной позиции придерживаются депутаты из "Единой России", которые решили отклонить предложение Гартунга. Они пришли к выводу, что сегодняшние пенсионеры и так получают достаточную помощь со стороны государства.

Тем временем, волна общественного возмущения, которая зародилась после решения властей провести пенсионную реформу, остается существенной. Люди продолжают высказываться в негативном ключе, но какие-либо реальные последствия от этого в положительную сторону пока не просматриваются: президент и правительство гнут, что называется, свою линию и не собираются отказываться от пенсионных преобразований.

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