Льготы для пенсионеров, которые скрываются государством

В нашей стране складывается интересная ситуация, когда государство целенаправленно утаивает информацию от населения по поводу тех или иных льгот, которые положены людям по закону. Соответственно, россияне не могут в полной мере воспользоваться своими правами.

Чтобы исправить подобную несправедливость можно обратиться к всевозможным льготам, которые положены пенсионерам в России. Зачастую сведения о них либо не раскрываются, либо же носят общий характер, поэтому граждане не могут в полной мере ими воспользоваться.

Бесплатная вакцина

Мало кто в нашей стране знает о существовании бесплатной вакцинации от гриппа. Для того, чтобы поставить прививки нужно обратиться с заявлением на имя участкового врача по месту жительства.

Негосударственные скидки

Подавляющее большинство магазинов имеют программу лояльности для пожилых россиян. Так, при предъявлении пенсионного удостоверения или соответствующей справки о назначении пенсии можно добиться скидки на все товары, размер которой иной раз достигает 20 процентов.

Газовая льгота

В настоящее время в России действует программа компенсации расходов пенсионеров за газовое отопление. Она распространяется только на жителей частных домов. В частности, речь идет о частичном возмещении расходов по газификации жилья, принадлежащего неработающим пенсионерам на праве собственного и являющегося местом их проживания.

Второй отпуск

С недавнего времени работающим пенсионерам предоставлена возможность дополнительно сходит в отпуск в течение года. Правда, этот отдых не оплачивается работодателем.

Налоговые послабления

Каждый пенсионер имеет право не платить налоги за приватизированную недвижимость. Для этого необходимо написать заявление в налоговую инспекцию.

Право на получение новой профессии

Еще одной льготой, которая появилась в нашей стране совсем недавно, является переобучение пенсионеров с целью освоения ими новой профессии. Государство полностью берет на себя расходы в этом случае. Подобная возможность распространяется только на неработающих пенсионеров, которым необходимо подать письменное или электронное заявление в службы занятости населения.

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