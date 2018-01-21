Почему россиянам отказывают в пенсиях

21.01.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Некоторые российские граждане стали жаловаться на то, что им отказывают в начислении пенсионных выплат. Кто-то искренне не понимает, почему это происходит, тогда как другие хотят узнать у Пенсионного фонда, почему подобное происходит.

Почему россиянам отказывают в пенсиях

На сегодняшний день можно выделить несколько основных моментов, из-за которых пенсионеры могут перестать получать деньги:

- Истек срок действия вида на жительство (в таком случае выплата задерживается на 6 месяцев);

- Человек, которому полагается пенсия, не обращался за начислением средств в течение полугода;

- Имеются документы о выезде на постоянное место жительства в страну, с которой нет международного договора;

- Получающий пенсию по потери кормильца человек достиг 18-летнего возраста и при этом не является учащимся;

- Человек не подтвердил инвалидность в учреждении медико-социальной экспертизы (выплата прекращается на 3 месяца).

Полностью же выплата пенсии прекращается в случае смерти человека, либо объявления его без вести пропавшим, по истечении полугода со дня приостановления выплаты и при утрате права на назначенную пенсию.

Напомним, с 1 января 2018 года пенсии для ряда категорий граждан России были проиндексированы на 3,7 процента. Прибавку к своим пенсиям получили те пенсионеры, которые получают выплату по старости.

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