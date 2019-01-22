Глава Конституционного суда высказался о повышении пенсионного возраста

В конце прошлого года представители фракций в Госдуме от КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР подали жалобу в Конституционный суд с целью отменить пенсионную реформу. Они пришли к выводу, что она противоречит основному закону страны - Конституции.

На сегодняшний день можно заметить, что Конституционный суд пока не вынес окончательный вердикт по поводу возможной отмены пенсионной реформы. Однако повод для размышлений появился после публичного комментария его главы Валерия Зорькина. Он рассказал о том, что социальное напряжение россиян в основном связано с усталостью от трех десятилетий преобразований. Зорькин констатировал, что реформы, похожие на пенсионную, приводят к сильнейшему социальному расслоению граждан.

"Нельзя недооценивать то обстоятельство, что миллионы людей могут потерять работу, а с ней - не только материальное благополучие, но и социально-правовой статус и возможности реального доступа к системе страхования социальных рисков и системе политического участия. Последние законодательные решения по пенсионной реформе объективно затрагивают очень широкий спектр социально-экономических прав малоимущих слоев населения страны и, как показывают данные социологии, остро воспринимаются как несправедливые", - пояснил Зорькин в контексте пенсионной реформы.

Из комментария главы Конституционного суда следует, что воплощение на практике пенсионной реформы противоречит Конституции, так как седьмая ее глава говорит о следующем: "Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".

"Соответствующие правовые позиции Конституционного Суда имеют важное значение для формирования отечественной доктрины социальных прав. В связи с этим хочу в очередной раз подчеркнуть, что под защитой таких прав Конституционный Суд понимает не государственную благотворительность, продиктованную соображениями политической целесообразности или морального характера, а реализацию положений статей 1 и 7 нашей Конституции о России как правовом, демократическом и социальном государстве, закрепляющих конституционные ориентиры социальной политики государства", - добавил Зорькин.

Впрочем, говорить с уверенностью о том, что Конституционный суд отменит реформу, пока не приходится.

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