Россиян предупредили о новых пенсионных изменениях

Те масштабные пенсионные преобразования, которые осуществляются в России в последнее время, затрагивают интересы миллионов россиян. Люди взволнованы своим будущем и не понимают, чего еще ожидать от властей в этом насущном вопросе.

Так называется пенсионная реформа предполагает, как выясняется, не только рост возраста выхода на пенсию. В ее рамках будут реализованы и другие преобразования, часть из которых накануне раскрыла глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Она сразу же объяснила, что власти инициировали пенсионную реформу для того, чтобы улучшить материальное положение пенсионеров. Ведь с ее помощью в бюджете страны появятся дополнительные деньги, которые можно будет направить на заметное повышение пенсионных выплат.

Набиуллина заострила внимание граждан на том, что в рамках пенсионной реформы будет создана система индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Работодатели смогут софинансировать взносы работника в ИПК в рамках новой системы пенсионных накоплений, которую разработали Минфин и Банк России. За это работодателям предоставят налоговые льготы, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях в Госдуме.

Набиуллина назвала систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) "устойчивой и надежной для граждан бизнес-моделью". По ее словам, пенсионные выплаты должны формироваться из добровольных отчислений самих работников с предоставлением им налоговых льгот, а также из средств работодателей. Последние также получат льготы в соответствии с законодательством, пообещала глава ЦБ.

В заключение Набиуллина добавила, что средства ИПК будут взяты под защиту с помощью системы гарантирования пенсионных накоплений.

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