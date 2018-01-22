В России будут по-новому призывать в армию

В ближайшее время в России изменятся параметры призыва в армию. В Госдуме вот уже несколько недель обсуждается проект закона, который предусматривает изменение правил по вручению повестки призывнику. Новшества могут быть приняты совсем скоро.

Инициатива депутатов Государственной думы свидетельствует о том, что в будущем для того, чтобы забрать призывника в армию, не нужно будет лично вручать ему повестку. Достаточно будет направить уведомление по почте либо его родственникам, либо по месту работы призывника.

Следует уточнить, что вероятность принятия законопроекта высокая по той причине, что на рассмотрение его внес представитель партии "Единая Россия". Вскоре по этому поводу высказались сразу несколько представителей правящей элиты, которые одобрительно охарактеризовали новую инициативу.

Эксперты приходят к выводу, что данное новшество позволит в значительной степени сократить количество так называемых уклонистов от службы в Вооруженных силах. Вместе с этим они дают понять, что теневой бизнес по созданию липовых условий для уклонения от службы в армии лишь разрастется. Дело в том, что стоимость этих услуг поднимется в несколько раз.

Нужно добавить в этом контексте информацию от президента России Владимира Путина. Не так давно он объяснял, что уже в обозримой перспективе в нашей стране будет отменен обязательный призыв в армию. Глава государства дал понять, что основной силой будущей армии станут контрактники, которые с каждым годом вытесняют из Вооруженных сил военнослужащих по призыву.

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