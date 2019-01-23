Набиуллина объяснила, как россияне будут копить на пенсию по новым правилам

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступила с неожиданными инициативами, которые затрагивают пенсионную сферу. Она, в частности, взялась за накопительные пенсии, объявив их приоритетом на ближайшие годы.

Основная идея, которую накануне озвучила Набиуллина, сводится к тому, чтобы обязать граждан добровольно делать взносы в счет накоплений для будущей пенсии. В свою очередь с так называемых "молчунов" деньги будут списываться по принципу "молчание - знак согласия". Будут ли разморожены уже существующие накопительные пенсии и снижены обязательные отчисления - не уточняется.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объявила своим приоритетом внедрение в России системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) по принципу "молчание - знак согласия". Об этом она рассказала во время парламентских слушаний в Госдуме, посвященных развитию российского финансового рынка.

"Для экономики пенсионные накопления - это важнейший источник "длинных" денег", - уточнила она. Поэтому Центробанк счел своим приоритетом уже в ближайшее время добиться внедрения системы ИПК, чтобы "вдохнуть новую жизнь" в систему пенсионных накоплений.

Набиуллина пришла к выводу, что система ИПК будет прозрачной и справедливой. По этой причине у россиян не будут возникать вопросы о том, почему им начислили ту или иную сумму. Сейчас же этот вопрос стоит на повестке дня, так как зачастую люди не до конца понимают, на каких основаниях им начисляют пенсию.

Одновременно с этим в Центробанке уточнили, что деньги на ИПК будут списываться по принципу "молчание - знак согласия". Это означает, что если гражданин не отдаст никаких распоряжений через упомянутые сервисы, то с его зарплаты будут автоматически списывать взносы. Год молчания приведёт к списанию 1% от зарплаты, а затем взнос будет повышаться на один процент в год до 6%.

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