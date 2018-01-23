Перед выборами россиян одарят новыми пособиями

В России продолжает действовать программа социальной поддержки населения. Перед выборами президента, которые пройдут в марте 2018 года, власти сделают все возможное, чтобы улучшить о себе мнение народа. В первую очередь речь идет о социальной сфере.

В кулуарах правительства вовсю обсуждаются варианты, которые предусматривают введение в стране новых пособий перед президентскими выборами. Впрочем, одновременно с этим поговаривают, что траты бюджета на "социалку" превышают различные нормы, поэтому деньги будут экономить.

На сегодняшний день с уверенностью говорить о тех пособиях, которые власти анонсируют перед выборами, пока проблематично. Ожидается, что в ближайшие недели из уст президента прозвучат конкретные предложения по улучшению жизни граждан из так называемой социально-незащищенной прослойки населения.

Тем временем, каждый третий россиянин называет себя бедным. А вот в правительстве придерживаются несколько иной позиции: мол, в России только каждый девятый житель может считаться бедным.

Вместе с этим в глаза бросается массовое сокращение числа льготников. Только в одной столице по итогам минувшего года этот показатель снизился на 10 процентов. Власти объясняют, что причина кроется в улучшении медицинского обслуживания. В свою очередь население уверено, что всему виной ужесточение требований к будущим инвалидам. По России же количество инвалидов из года в год сокращается на 5%.

Сейчас все чаще фиксируются случаи, когда в инвалидности отказывают неизлечимо больным, сетуя на нехватку денег. Но официальные данные, что население получает из телевизора, обрисовывают картину в куда более радужных тонах.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







