Песков рассказал о пенсии Путина

23.01.2019 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Песков рассказал о пенсии Путина

Российский президент Владимир Путин постоянно находится в поле зрения общественности. Люди стараются внимательно следить за его жизнью, так как зачастую глава государства не слишком посвящает окружающих в личные нюансы.

Время от времени возникают информационные поводы, благодаря которым можно порассуждать на тему о личной жизни Путина. В качестве примера можно обратиться к свежему комментарию пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он неожиданно поведал о пенсионной выплате, которую получат президент.

В данном случае речь идет о военной пенсии, которая полагается Путину по закону. Песков объяснил, что не знает ее размер, но добавил, что глава государства получает пенсионную выплату на банковскую карту, которую он в свое время оформил в банке "Россия".

В свою очередь пенсию по старости Владимир Путин оформлять отказывается. Как-то он признавался, что пока является президентом, не хочет переходить в официальный статус пенсионера.

Тем временем, если взглянуть на официальный доход президента России, то становится понятно, что ежемесячно Путин зарабатывает порядка 715 тысяч рублей. Соответственно, из этого можно сделать вывод о том, что пенсия, которая может быть назначена главе государства по старости, является внушительной - примерно 500 тысяч рублей.

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