Работающим пенсионерам повысят пенсии в апреле

Огромной прослойкой населения в России считаются работающие пенсионеры. Пристальное внимание к этой категории граждан оказалось приковано после того, как несколько лет назад власти решили оставить трудящихся пенсионеров без регулярной индексации пенсий.

Все чаще в обществе можно услышать разговоры о несправедливости решения в отношении работающих пенсионеров. Люди сетуют на то, что они заслужили гораздо большее внимание со стороны государства. В этом контексте граждане не понимают, почему их поставили перед несправедливым выбором: либо продолжать трудиться и получать пенсии без регулярных надбавок, либо же остаться без работы, но зато с индексируемой пенсией.

Из самых свежих новостей со стороны правительства следует, что с 1 апреля 2018 года работающие пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию. Правда, затронут изменения далеко не всех пенсионеров из числа тех, которые продолжают официально трудиться.

Если говорить конкретнее, то речь идет о получателях пенсий по государственному пенсионному обеспечению и социальных пенсий. Им полагается прибавка в размере 4,1 процента.

После этих изменений средний размер социальной пенсии по стране возрастет до 9 тысяч 45 рублей. В свою очередь в среднем по 13 тысяч 699 рублей будут получать инвалиды с детства первой группы и дети-инвалидов.

А вот получателям страховой пенсии все еще нужно ждать августа текущего года, на который запланирован перерасчет их пенсионных выплат. Максимум в этом случае не превысит трех пенсионных баллов.

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