Россияне создали более 1300 компаний в Турции

Russf Янв 23, 2023 Интересное

Союз палат и товарных бирж Турции предоставил данные о создании компаний с привлечением иностранного капитала за 2022 год. Согласно полученной информации, был составлен рейтинг, первое место в котором заняли россияне. Большинство компаний, созданных в Турции иностранцами, использовали капитал российских граждан. Таких компаний оказалось 1363.

На втором месте в рейтинге оказались граждане Ирана, на третьем – ФРГ. Отмечается, что большинство фирм появилось в Стамбуле, Анкаре и Анталье. Также сообщается, что основная часть компаний работает в сфере оптовой торговли.

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