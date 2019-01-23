В России не будут списывать пенсии за долги

В России в самое ближайшее время прекратится практика по списыванию за долгов пенсий и других социальных выплат. В этом случае можно говорить также об алиментах. Все эти выплаты будут защищены на законодательном уровне от взыскания задолженностей.

Поправки в законодательство на сей счет были утверждены Госдумой во втором чтении. Поправки будут внесены в закон "Об исполнительном производстве". Благодаря нововведениям, судебные приставы больше не смогут блокировать счета, на которые перечисляются социальные выплаты, к коим относятся пенсии и алименты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на сегодняшний день в РФ есть закон, который запрещает взыскание с социальных выплат, но в нем присутствуют пробелы, так как "приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают".

Благодаря законодательной инициативе российских властей удастся избежать неправомерных списаний, потому что вводится требование обязательно дифференцировать средства на счету должника. Вместе с этим изменения обязывают работодателя указывать в расчетных документах доходы, которые нельзя списать за долги.

Нововведения, которые сейчас широко обсуждаются, вступят в законную силу 1 июня 2020 года.

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