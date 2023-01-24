Китайский холдинг Geely озвучил свои планы на текущий год

Russf Янв 24, 2023 Интересное

Представители китайского производителя автомобилей Geely поделились планами холдинга на текущий год. По их заявлению, компания планирует увеличить объем продаж своих автомобилей до 1,65 миллионов штук. Основным инструментом, с помощью которого предполагается реализовать задумку, является выпуск новых авто.

Отмечается, что компания собирается выпустить 10 новых авто под различными брендами. Среди ожидаемых новинок есть как седаны, так и кроссоверы. Кроме того, некоторые из брендов представят электромобили.

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