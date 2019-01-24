Льготы для пенсионеров, о которых мало кто знает

Россия, будучи социальным государством, должна обеспечивать людей в старости. Эта мера предусмотрена Конституцией нашей страны, но зачастую, если взглянуть на комментарии россиян, власти не до конца исполняют взятые на себя ранее социальные обязательства.

Одновременно с этим на повестку дня выходит вопрос о льготах, которые положены пожилым россиянам в соответствии с законодательством. В этом вопросе в последнее время стала проявляться тенденция, когда пенсионеры зачастую не могут в полной мере быть осведомлены о тех или иных льготах. Соответственно, они не могут ими воспользоваться.

Давайте заострим внимание на тех льготах, которые тщательным образом скрываются государством из-за чего люди не могут ими воспользоваться. В качестве примера можно обратиться к освобождению пенсионеров от налога на недвижимость. В свою очередь работающие пенсионеры, как следует из нововведений в законодательстве РФ, могут воспользоваться дополнительными отпуском, который, к слову сказать, не будет оплачиваться работодателем.

Вместе с этим пенсионеры не должны забывать о том, что они имеют право получать компенсацию при оплате за отопление. Ведь для многих данная статья коммунальных расходов является внушительной, поэтому скидка в этом плане будет весьма актуальна.

Для инвалидов и участников боевых действий предусмотрена возможность регулярно бесплатно отдыхать и лечиться. Делать это можно как в санаториях, так и в домах отдыха. Пенсионеры также могут бесплатно привиться от гриппа. Сделать это можно раз в год.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







