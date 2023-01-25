Международное энергетическое агентство сделало прогноз на следующую зиму

Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол дал интервью, в котором затронул вопрос снабжения газом стран Европейского союза. По его словам, в этом году ситуация, связанная с отсутствием поставок газа из России, оказалась не слишком тяжелой для стран ЕС из-за аномально высоких зимних температур.

Кроме того, газохранилища европейских стран были подготовлены к зиме за счет осуществлявшихся ранее поставок российского ресурса. Однако Бирол считает, что следующая зима может оказаться для европейцев более сложной.

Rusfact.com