Пенсия по потере кормильца изменится в 2018 году

Текущий год является показательным в том плане, что сразу несколько категорий пенсионеров вынуждены отслеживать изменения в начислении пенсионных выплат. В этом отношении исключением не стали получатели пенсий по потере кормильца.

В 2018 году существенным образом меняется формула расчета пенсии по потере кормильца. Как и прежде, размер социальных выплат будет зависеть от множества факторов, которые зачастую никак не пересекаются.

Главной особенностью данного вида пенсии в нынешнем году является тот факт, что ее размер повысится. С учетом индексации в четыре с половиной процента пенсия по потере кормильца станет более существенным фактором поддержки нуждающихся. Окончательный размер пенсии будет зависеть напрямую от того, в каком регионе проживает человек.

На сегодняшний день законодательно закреплено, что размер пенсии по потере кормильца не должен быть меньше, недели зафиксированный в стране прожиточный минимум. В том случае, если размер пенсионной выплаты не дотягивает до прожиточного минимума, то Пенсионный фонд производит доплату.

Самый существенный размер пенсии по потере кормильца фиксируется у вдов и детей военнослужащих, которые потеряли кормильца. В среднем такая пенсия составляет по России 11 тысяч рублей. В свою очередь, если человек умер от болезни, то его близкие, которые имеют право на пенсию по потере кормильца, получают в среднем 7 тысяч 500 рублей.

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