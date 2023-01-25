В России могут измениться правила пересечения границы

Russf Янв 25, 2023 Интересное

Согласно проекту поправок в российское законодательство, предполагается, что в России может измениться существующий регламент пересечения границы. В частности, речь идет о проезде автомобильного транспорта, принадлежащего как российским, так и иностранным гражданам.

Автором идеи является глава Комитета по транспорту Евгений Москвичев. Он считает, что для пересечения границы необходимо ввести норму, которая будет предусматривать обязанность резервировать дату и время проезда транспорта. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением нового регламента.

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