В России резко снизилось число работающих пенсионеров

Большое количество трудностей, с которыми в современной России сталкиваются пожилые граждане, вынуждают властей идти на пенсионные преобразования. Самым значительным нововведением за последнее время является увеличение возраста выхода на пенсию. Этот показатель для мужчин и женщин в ближайшие годы вырастет на пять лет.

Огромной по своей численности категорией пожилых россиян являются те, кто продолжают осуществлять трудовую деятельность. Конечно же, как не сложно догадаться, делают они это сознательно по той причине, что им не хватает одной пенсионной выплаты для нормальной жизни, не говоря уже о роскоши. В итоге, несмотря на проблемы со здоровьем, пожилые россияне трудятся и не готовы прекращать такую деятельность, пока размер их пенсий остается скромным.

Тем временем, свежие статистические данные указывают на значительное сокращение количества работающих пенсионеров в нашей стране. В данном конкретном случае речь идет исключительно о тех пенсионерах, которые трудятся на официальной основе.

Однако озвученные выше данные вовсе не говорят о том, что пенсионеры начали массово увольняться ради восстановления привычной индексации пенсий. Все оказывается куда более прозаично: люди продолжают трудиться, но только делают это неофициально. Соответственно, они не могут быть причислены к работающим пенсионерам.

Реакция со стороны властей на подобную тенденцию не заставила себя долго ждать. В оперативном порядке был предложен и утвержден закон о самозанятых гражданах, к коим хотят причислить пенсионеров, трудящихся "в тени". Соответственно, их могут лишить привычных льгот. Пока закон начал работать в пилотном режиме, но мало кто сомневается, что он будет распространен на всю Россию.

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