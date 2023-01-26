Эксперты подтвердили изменения на газовом рынке

Russf Янв 26, 2023 Интересное

2022 год принес значительные изменения в мировой газовый рынок. В частности, страны ЕС стремятся отказаться от российских ресурсов. Также Евросоюз ввел практику установления «потолка цен» на нефть и газ, что в свою очередь корректирует ценообразование.

Мировые обозреватели уточняют, что в вопросе поставок ресурсов в страны Европы теперь на первое место выходят азиатские государства, а также Ближний Восток и Азия. Энергетическим хабом теперь может стать Турция, которая рассматривается в качестве альтернативы для выхода России в страны ЕС.

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