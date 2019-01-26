Голикова назвала россиян, которым повысят соцвыплаты 1 февраля

Совсем немного времени остается до прихода последнего зимнего месяца. Февраль принесет многим россиянам положительные изменения. Дело в том, что с 1 февраля 2019 года в нашей стране ежемесячные выплаты для ряда категорий россиян повысятся на 4,3 процента.

Подробности привела вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Она уточнила, что на рост ежемесячных выплат смогут рассчитывать инвалиды, ветераны и ряд других льготных категорий российских граждан. Если говорить еще конкретнее, то выплаты будут повышены ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также ряд других выплат.

Что касается размера повышения, то в данном случае необходимо опираться на фактическую величину инфляции. В наибольшей степени прибавку ощутят инвалиды первой группы - свыше 155 рублей.

Вместе с этим нужно помнить о том, что ежемесячная денежная выплата включает в себя набор социальных услуг. В частности, в этом контексте можно говорить о предоставлении рецептурных лекарств и медицинских изделий. Сюда же относятся специальные продукты лечебного питания для детей с инвалидностью. Кроме того, в состав набор соцуслуг входят путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Напомним, с 1 января 2019 года в России состоялась индексация страховых пенсий по старости. Данный вид пенсии вырос на 7,05 процентов.

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