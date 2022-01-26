Пенсионеры не удовлетворены прибавкой к пенсии

Russf Янв 26, 2022 Интересное

Ежегодная индексация пенсий в этом году учитывала фактический уровень инфляции. Это было предусмотрено, согласно поручению президента России. Таким образом, пенсии для пожилых граждан нашей страны увеличились на 8,6%.

Однако многие пенсионеры негативно отозвались о полученной доплате. По их мнению, такое увеличение недостаточно для того, чтобы компенсировать скачок цен, в том числе на продукты. У значительной части пожилого населения после индексации пенсия выросла на 700-1000 рублей, чем граждане остались недовольны.

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