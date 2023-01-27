66% российских компаний считают, что пострадали от санкций

Введение странами Запады санкционных мер против России отразилось на отечественных бизнесменах. 66,2% российских компаний считают, что они пострадали от санкций. 19,2% отметили, что санкционные меры не оказали никакого негативного влияния на ведение бизнеса.

По словам специалистов, российские бизнесмены поняли, что санкционное давление будет осуществляться в долгосрочной перспективе, поэтому они адаптируют свой бизнес под существующие реалии. Если в апреле-мае 2022 года о перестройке производства заявляли 14,8% предприятий, то к концу года доля таких компаний увеличилась до 33,1%.

Rusfact.com