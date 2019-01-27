Как подтвердить стаж для пенсии, если предприятие ликвидировано?

Пенсионная тематика сейчас очень актуальна по той причине, что власти страны начали реализовывать многочисленные изменения в этой сфере. Многие из них оказались неприятным сюрпризом для россиян, но обратной дороги на сегодняшний день уже нет.

Разбираясь в многочисленных нюансах, которые сопровождают процесс назначения пенсии, можно наткнуться на такой момент, как подтверждение данных, указанных в трудовой книжке. Речь идет конкретно о рабочем месте человека. Для этого могут быть задействованы выписки из приказов с работы, трудовые договоры, выписки с лицевых счетов, где отображаются поступления средств со счета работодателя на ваш счет, ведомости о начислении заработной платы, удостоверения с места службы и т.д.

В том случае, если в вашем распоряжении не имеется ни одной из подобных справок, то следует поискать правопреемника компании, в которой вы трудились. Найти его можно через налоговую инспекцию того района, где находилась ваша работа. Конечно же, может возникнуть ситуация, что правопреемника не будет. В этом случае потребуется обратиться с запросом в архив - государственный или муниципальный. Это уже зависит от того, кому подчинялось ликвидированное предприятие.

В основном в архив передают следующие документы:

- Трудовые договоры с работниками

- Личные карточки уволенных сотрудников

- Сведения о размере заработной платы работника

- Приказы по личному составу (об увольнении, приеме на работу, переводе, поощрениях)

Самой сложной может оказаться ситуация в том случае, если работодатель не передал сведения в архив. Ведь придется смириться с тем фактом, что стаж формально у вас будет иметься, но только документально его не подтвердить.

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