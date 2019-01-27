В Госдуме раскритиковали пенсионную реформу

Вокруг пенсионных преобразований в последнее время ведется множество дискуссии, основная суть которых сводится к критике в адрес властей. Люди недоумевают, почему в столь богатой стране, как Россия, нельзя было избежать повышения возраста выхода на пенсию.

Аналогичную позицию заняла депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, которая выразила сомнение в эффективности пенсионной реформы. Одновременно с этим депутат уличила правительство в обмане в контексте индексации страховых пенсий по старости, которая была произведена 1 января 2019 года. В частности, Ганзя посетовала на то, что далеко не все пенсионеры оказались удовлетворены прибавкой к пенсии.

"Начало 2019 года было связано с очень большими ожиданиями, в особенности для людей, достигших пенсионного возраста. Потому что им обещали ту самую тысячу рублей, упоминаниями о которой была снижена протестная активность населения во время обсуждения пенсионной реформы. Ко мне в больших количествах поступают письма от пенсионеров, в которых они рассказывают о прибавках, приведя собственные расчеты", - поведала Ганзя.

Она уточнила, что размер прибавки был привязан к 7,05 процентам, тогда как изначально власти буквально хвастались тем, что с помощью пенсионных преобразований почти все пенсионеры смогут рассчитывать на 1000 рублей после январского повышения пенсионных выплат. Однако суровая действительность внесла свои коррективы.

Таким образом Ганзя сделала вывод, что пенсионная реформа представляет из себя неприкрытый обман со стороны властей. Людям в этой ситуации не позавидуешь, особенно тем, кто не имеет иного источника дохода, кроме пенсии.

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