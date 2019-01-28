Работающих пенсионеров будут выявлять по-новому

Пенсионная реформа, которая начала реализовываться в нашей стране с 2019 года, подразумевает не только повышение возраста выхода на пенсию, но еще и ряд других нововведений. Среди них можно выделить общую тенденцию по сокращению социальных расходов, на что государство идет ради стабилизации экономической ситуации в стране.

Одновременно с этим бросаются в глаза действия сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР), которые придумывают все новые способы выявления тех пенсионеров, которые в пожилом возрасте осуществляют трудовую деятельность. Примечательно, что речь в данном случае идет не только об официально работающих гражданах, но еще и о тех, которые трудятся по "серым схемам".

В ПФР пришли к выводу, что подобных пенсионеров нужно выявлять и стимулировать к тому, чтобы они перестали скрывать дополнительные доходы. Не сложно догадаться, что делается это целенаправленно с той целью, чтобы людей причислить к категории работающих пенсионеров и лишить привычной индексации пенсий и других льгот.

Наступивший год в этом отношении является показательным, так как многие граждане уже получили специальные уведомления из Пенсионного фонда. Россияне объясняют, что тексты для некоторых категорий пенсионеров сильно разнятся, но смысл всех писем остается единым.

В итоге от пенсионеров требуют документальные подтверждения того, что иного источника дохода, кроме пенсии, у них нет. Соответствующие справки можно получить в центрах занятости населения. В подавляющем большинстве случаев люди считают такую практику ПФР оскорбительной.

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