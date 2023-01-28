В России предложили ввести гигантский туристический кешбэк для молодожёнов

Возвращать предложили до 50% от стоимости путевки.

Ввести повышенный кешбэк для недавно вступивших в брак россиян предложил Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По мнению эксперта, молодоженам надо возвращать до половины стоимости тура, но не более 50 тысяч рублей.

В обращении на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко говорится, что туристический кешбек действует в России с 2020 года. Он позволяет вернуть за туристические поездки по территории страны до 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Кроме того, повышенный кешбек могут получить те граждане, которые выбрали местом отдыха Дальний Восток. Его сумма не превышает 40 тысяч рублей.

Политолог отмечает, что мерой поддержки уде воспользовались миллионы россиян, но ее необходимо расширять для других категорий граждан, в том числе для молодоженов.

По мнению автора обращения, вступившие в брак в течение полугода, должны получит право на повышенный кешбек в размере 50% от стоимости туристической путевки.

«В целях поддержки молодых людей, только вступивших в брак и выбравших Россию в качестве места проведения традиционного медового месяца, прошу вас оценить целесообразность введения повышенного кешбэка — до 50%, но не более 50 тыс. рублей, — которым смогут однократно воспользоваться граждане, оформившие супружеские отношения не позднее чем за полгода до момента поездки», — приводит текст обращения RT.

Ранее Росстат сообщил, что за год в России резко выросла стоимость зарубежных туров. Например, отдых в Египте подорожал на 160%, путевки в Турцию — на 118,6%, а ОАЭ — на 73,6%.

А ноябре депутат Госдумы о КПРФ Олег Смолин предложил брать с выезжающих на отдых из страны граждан России специальный курортный сбор. Парламентарий заявил, что такая мера позволит привлечь больше россиян на отечественные курорты.

В августе турпоток из России в страны Евросоюза сократился на 90-95%. В результате европейские турфирмы сообщили о многомиллиардных потерях. Убытки начали нести не только отели, но и рестораны, водители, экскурсоводы — все, кто задействован в турбизнесе ЕС.