В России изменили правила по досрочному выходу на пенсию

Пенсионная реформа, начавшаяся в нашей стране в 2019 году, подразумевает не только повышение возраста выхода на пенсию, но еще и ряд других изменений. В частности, в этом ключе можно говорить о новых правилах по выходу россиян на досрочную пенсию.

Конечно же, главным пенсионным преобразованием является повышение пенсионного возраста. С 1 января текущего года этот процесс стартовал в плановом режиме и продлится несколько лет с той целью, чтобы мужчины и женщины выходили на заслуженный отдых в 65 и 60 лет соответственно. Ожидается, что к таким величинам удастся прийти к 2028 году.

Однако о таком моменте, как измененные правила по выходу на досрочную пенсию, знают далеко не все. Чтобы разобраться в этом нюансе следует обратиться к свежим данным по линии Пенсионного фонда. Здесь рассказали, что к 2025 году необходимый стаж для оформления досрочной пенсии будет равен 15 годами.

Таким образом, теоретически пенсионером может стать 33-летний человек. Однако ему необходимо будет докупить определенное число пенсионных баллов, чтобы их общее число достигло 30.

Одновременно с этим сотрудники Пенсионного фонда уточнили, что минимальный годовой страховой взнос на пенсию будет рассчитываться по следующему принципу: 2 МРОТ умножить на 26% и умножить на 12. Учитывая сегодняшний размер МРОТ, сумма составляет порядка 60 тысяч рублей. Власти пришли к выводу, что эта сумма слишком большая, поэтому уменьшили ее до 29 тысяч 779 рублей.

Именно в эту сумму сегодня оценивается один год страхового стажа и два пенсионных балла. Их можно докупить в том случае, если человеку не хватает показателей для назначения страховой пенсии по старости.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







