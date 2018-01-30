Россиянам объяснили, как получит вторую пенсию

На сегодняшний день в России фиксируется пласт мнений пенсионеров о том, что государство слишком мало внимания уделяет жизни данной категории граждан. В частности, люди жалуются на скромное существование в условиях, когда цена на продукты и услуги постоянно растут.

В качестве яркого примера можно обратиться к нынешнему усредненному показателю по стране, который свидетельствует о размере пенсии по старости. Эта величина едва дотягивает до 14 тысяч рублей. Не трудно догадаться, что в современных реалиях жить на столь скромную пенсию получается нелегко. А если учесть то обстоятельство, что в ряде регионов люди получают в разы меньше, то картина и вовсе становится плачевной.

В связи с этим не выглядят удивительными попытки пенсионеров найти новые источники дохода. Так, многие из граждан нашей страны, которые имеют основания для получения пенсии, продолжают трудовую деятельность. Их совершенно не пугает перспектива остаться без регулярной индексации, так как зачастую работа приносит основной источник дохода.

Тем временем, государство, пусть и не слишком публично, но все-таки взяло на себя обязательство выплачивать вторую пенсию. Для многих пенсионеров хотелось бы узнать, кто имеет право на такую выплату и каким вообще образом она осуществляется. Нужно сразу же сказать, что на вторую пенсию могут рассчитывать люди из отдельной категории, соблюдая при этом ряд условий.

В настоящее время в России вторая пенсия выплачивается только военным пенсионерам. Вместе с этим граждане из данной категории должны соблюсти несколько критериев, а именно: у них должен иметься минимальный стаж работы на гражданской работе в размере восьми лет, а количество пенсионных баллов быть не меньше 11,4.

Также добавим, что военные пенсионеры на регулярной основе высказывают жалобы по поводу невозможности в полной мере пользоваться социальным пакетом. Людям попросту отказываются в реализации их права на ту или иную льготу. Зачастую попытки урегулирования ситуации в общении с государственными чиновниками не заканчивается успешно для пенсионеров.

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