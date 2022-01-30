Россиянам рассказали, чем наполнить домашнюю аптечку

Заслуженный врач России Михаил Каган дал свои советы по вопросу наполнения лекарствами домашней аптечки. По его словам, лекарства некоторых категорий обязательно должны в ней присутствовать. К таким средствам, в первую очередь, относятся жаропонижающие. Каган рекомендовал иметь в аптечке лекарства на основе парацетамола или ибупрофена, а также посоветовал проявлять осторожность с использованием аспирина.

Кроме того, врач сообщил о необходимости иметь под рукой сосудосуживающие капли на случай заложенности носа. Также рекомендуется, держать в аптечке антисептический раствор для полоскания горла.

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