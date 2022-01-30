Россиянам рассказали, чем наполнить домашнюю аптечку

Russf Янв 30, 2022 Интересное

Заслуженный врач России Михаил Каган дал свои советы по вопросу наполнения лекарствами домашней аптечки. По его словам, лекарства некоторых категорий обязательно должны в ней присутствовать. К таким средствам, в первую очередь, относятся жаропонижающие. Каган рекомендовал иметь в аптечке лекарства на основе парацетамола или ибупрофена, а также посоветовал проявлять осторожность с использованием аспирина.

Кроме того, врач сообщил о необходимости иметь под рукой сосудосуживающие капли на случай заложенности носа. Также рекомендуется, держать в аптечке антисептический раствор для полоскания горла.

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